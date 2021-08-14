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5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم السبت 14 / 8 / 2021 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الإسماعيلى والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

ترتيب الإسماعيلي والزمالك فى جدول الدوري 

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

 

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الزمالك يفقد جهود أشرف بن شرقى أمام الإسماعيلي 

يفتقد الزمالك أهم أوراقه في لقاء الإسماعيلي بغياب هدافه المغربي أشرف بن شرقي للإيقاف ولكن الفريق الأبيض يتسلح بقدرات صانع الألعاب الخطير يوسف إبراهيم أوباما الذي سجل 10 أهداف بالدوري بجانب الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وقدرات المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

 

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الإسماعيلي يستعيد جهود مارسيلو أمام الزمالك 

ويستعيد الإسماعيلي جهود حسين السيد الظهير الأيسر بعد نهاية إيقافه بينما يتسلح الدراويش بتألق نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي سجل 11 هدفاً في الدوري وقدم مستويات مميزة.

 

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الاسماعيلى يبحث عن فوز غائب عن الابيض منذ 5 مباريات 

ولم يفز الإسماعيلي على الزمالك في آخر 5 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، ويأمل الدراويش في تحسين ترتيبهم بفوز غائب على الفريق الأبيض.

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115 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى فى الدوري 

تقابل الزمالك مع الإسماعيلي في بطولة الدوري في 115 لقاء، وفاز الزمالك في 51 لقاء وخسر 32 مباراة وتعادلا في 32 لقاء، وأحرز الزمالك 144 هدفا، بينما أحرز الإسماعيلي 119 هدفا

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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