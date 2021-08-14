شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدخل اليوم معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة مساء غداً الأحد، على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام ، ويخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الخمسة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 5 مباريات أمام مصر المقاصة ثم غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا.

ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى أملا فى حصد النقاط الثلاث، ويفقد الانتاج الحربى جهود لاعبه محمد غنام فى هذه المباراة بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة أسوان التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضى على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل أشرف مجدى لأسوان في الدقيقة "45+2"، وبعدها تقدم أسوان عن طريق عمرو الحلواني في الدقيقة 67 ثم تعادل مامادو نديوكو نياس للإنتاج في الدقيقة 79، وأهدر الحلواني ركلة جزاء لفريق أسوان.