فيديو | تحية ساكا ودموع فرح مع اهازيج رائعة.. جماهير برينتفورد تخطف الأضواء في افتتاح البريميرليج

خطفت جماهير الصاعد حديثًا برينتفورد الأضواء في افتتاح الدوري الانجليزي 2021/2022 -البريميرليج-، بعد الفوز التاريخي أمام ارسنال على ملعب جريفين بارك بمدينة لندن.

وبحسب شبكة أوبتا البريطانية للإحصائيات، فإن انتصار برينتفورد على ارسنال الليلة هو الأول له في الدوري الانجليزي الممتاز منذ 1 سبتمبر 1946، أي بعد 74 عامًا و346 يومًا.

واستغلت الجماهير العاشقة للفريق المشهور بـ”النحل”، قرار رئيس الوزراء البريطاني بعودة الجماهير إلى الملاعب بعد التغلب على انتشار فيروس كورونا، وابتاعت كل التذاكر المتاحة، لتكتمل سعة الحضور بـ 15 ألف متفرج، جاءوا خصيصًا لمشاهدة فريقهم وهو يلعب للمرة الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز منذ زمن طويل.

وقبل انطلاقة المباراة ومع دخول لاعبي الفريقين إلى المستطيل الأخضر تغنت الجماهير بفريقها العريق الذي تأسس عام 1889، ولم يتمالك البعض أنفسهم، وانهمرت دموع الفرح بتلك اللحظة التاريخية، التي عاشها معظمهم الليلة لأول مرة على الإطلاق.

وقدمت جماهير برينتفورد لافتة رائعة قد تكون الأجمل هذا الموسم، فحينما دخل بوكايو ساكا كبديل في الدقيقة (58)، من زمن الشوط الثاني، وقف الجميع وصفق بحرارة شديدة إلى اللاعب الإنجليزي الذي تعرض للعنصرية بعد بطولة يورو 2020، بسبب إضاعته ركلة ترجيحية في المباراة النهائية أمام إيطاليا.

واكتملت اللوحة الفنية الجميلة لجماهير فريق برينتفورد بعد نهاية المباراة، واحتفل المشجعون واللاعبون بـ اهازيج رائعة أطربت آذان كل مستمعيها، ليصبح النادي الصاعد حديثًا محط اهتمام الجميع خلال المباريات القادمة.