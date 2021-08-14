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فالنسيا يهزم خيتافي في افتتاح الدوري الإسباني

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المنامة - ياسر ابراهيم - قص فالنسيا شريط افتتاح لكرة القدم بانتصارٍ صعب حققه على حساب ضيفه خيتافي بهدفٍ دون مقابل، الجمعة.

وجاء فوز فالنسيا عن طريق لاعب الوسط كارلوس سولر باراغان الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 11.

وتصدر فالنسيا الترتيب مؤقتا ثلاث نقاط، ويأمل الفريق أن يكون هذا الانتصار بداية موسم مميز يمحي آثار سابقه، والذي أنهاه "الخفافيش بالمركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.

وتُستكمل باقي مباريات الجولة الأولى من "لا ليغا"، غدا السبت، حيث يبدأ رحلة البحث عن لقب جديد عندما يواجه مضيفه ألافيس تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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