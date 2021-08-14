شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحذر لاعبى المقاولون من لدغات أسوان في الدقائق الأخيرة قبل لقاء الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، لاعبى ذئاب الجبل من اللدغات الحاسمة لفريق أسوان فى الدقائق الأخيرة من المباريات، والتى شهدتها لقاءات ممثل الصعيد مع المصرى في الكأس، والبنك الأهلى وسيراميكا في الدورى العام، بعد عودة أبناء الجنوب من تأخرهم للتعادل والفوز أيضاً.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره أسوان يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، وكان أسوان قد فاز على المقاولون في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

وشدد النحاس على دفاع المقاولون، للحفاظ على تركيزهم حتى صافرة النهاية لعدم تلقى ضربة مفاجئة من أسوان في اللحظات الأخيرة من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذى حققه المقاولون على الجونة في الدورى العام.

واستعاد المقاولون العرب طريق الانتصارات بعد الفوز الثمين الذى حققه على حساب الجونة، في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 بالدورى وانتهى بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد تتلقى 4 هزائم متتالية بدأت بالخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلى وبيراميدز والمصرى، وهو ما جعل الفريق في موقف حرج بجدول المسابقة قبل أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من الجونة.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل من 30 جولة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقوا الهزيمة في 14 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً آخر.