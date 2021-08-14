شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية المقاولون فى الجونة على المائدة الفنية لبيبو فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على مراجعة المباريات الأخيرة لفريق المقاولون العرب، وأبرزها لقاء المقاولون والجونة، والذى انتهى بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويستعد أسوان لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل، في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، في اللقاء الذى يستضيفه استاد بتروسبورت.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وأسوان فى الدورى العام، قد انتهت بفوز أسوان بهدف نظيف على ذئاب الجبل فى لقاء مثير.

وكان فريق أسوان قد خطف نقطة ثمينة أمام البنك الأهلى، في مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدفين لمثلهما في لقاء مثير، حيث أحرز عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان، هدف التعادل لفريقه في الثوانى الأخيرة من ركلة حرة.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدورى العام، برصيد 27 نقطة، وخاض أسوان 30 مباراة في الدورى حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات أخرى، بينما تلقى تماسيح النيل الهزيمة في 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 52 هدفاً أخر.