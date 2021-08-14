شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى لجماهير الزمالك بعد عودته: يا رب أكون على قد ثقتكم وظنكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم هنداوى "كاتونجا"، حارس مرمى المنتخب الوطنى لكرة اليد، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لنادى الزمالك، بعد فترة احتراف فى فريق آر كيه يورو فارم المقدونى، داعيا أن يكون على قدر ثقة الجماهير البيضاء.



كريم هنداوى كاتونجا

ونشر كاتونجا، صورة له بعد التعودة مع قميص الزمالك، صحبها بتعليق: "الحمد لله من تانى.. يا رب أكون على قد ثقتكم وظنكم إن شاء الله".



كاتونجا

وكان نادى الزمالك، أعلن عودة كريم هنداوى حارس آر كيه يورو فارم المقدونى، إلى فريق يد الزمالك فى عقد لمدة عامين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، صورة لكريم هنداوى معلقا عليها: "رحبوا معنا بعودة حارس مرمى كوماندوز اليد كريم هنداوى.. بتعاقد لمدة عامين".





وأعلن نادى آر كيه يورو فارم المقدونى، رحيل حارسه المصرى كريم هنداوى إلى نادى الزمالك فى الموسم المقبل، وقال النادى المقدونى فى بيان رسمى، إن الزمالك اشترى عقد هنداوى الذى انضم للفريق فى شهر فبراير، وكان عقده ممتداً حتى يونيو2022.

ويعد هنداوى ثالث صفقات كرة اليد فى الزمالك بعد التعاقد مع سيف الدرع قادما من هليوبوليس ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج.