شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإهلي وإنبي اليوم السبت 14 / 8 / 2021 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تقام مباراة الأهلي وإنبي فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت ، ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الدراويش لمواصلة ملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة صعبة مع الاسماعيلى اليوم أيضاً ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد ثم تعادل مع الاسماعيلى.

ترتيب الأهلي وإنبى بجدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

المباريات المتبقية للأهلى والزمالك فى الدوري

ويراهن الاهلى على مواصلة انتصاراته في الجولات المتبقية للدوري أملا في تعثر الزمالك والصعود لقمة المسابقة والارتكان لأفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في صالح المارد الأحمر الذى نجح في الفوز على الفارس الأبيض ذهاباً والتعادل معه إياباً بهدف لكل فريق ، ويتبقى للأهلى 5 مباريات مع "اوإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام" ، بينما يتبقى للزمالك 5 مباريات مع "الإسماعيلى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".