بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يكتفي بالتعادل مع مونشنغلادباخ في الافتتاح

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برلين : استهل بايرن ميونيخ سعيه الى احراز لقبه العاشر توالياً في الدوري المحلي بقيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، بإكتفائه بالتعادل مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1 1 في افتتاح مباريات المرحلة الاولى من دوري بوندسليغا لموسم 2021 2022 الجمعة.

تقدم أصحاب الأرض بواسطة المهاجم الفرنسي الاسان بليا (10) قبل أن يدرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل (42).

وسمحت رابطة الدوري الالماني بعودة الجماهير الى الملاعب لكن بنسبة 50 في المئة من سعة الملعب وبالتالي تابع المباراة نحو 25 الف متفرج على ملعب بوروسيا بارك الذي يتسع لـ 50 الفاً.

وكان ناغلسمان، أحد أصغر المدربين الالمان في الدوري المحلي، الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، انتقل لتدريب الفريق البافاري خلفا لهانسي فليك الذي سيشرف على تدريب منتخب المانيا.

ولم تكن المباريات التجريبية استعدادا للموسم الجديد جيدة لان الفريق البافاري خسر ثلاث مباريات بينها واحدة امام مونشنغلادباخ بالذات صفر 2، وتعادل في واحدة لكنه خاض الثلاث الاولى منها بتشكيلة رديفة.

بدأ مونشنغلادباخ المباراة بضغط كبير على ضيفه وبعد محاولتين غير ناجحتين، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عندما خسر الكندي الفونسو ديفيس الكرة في وسط الملعب لصالح كريستوف كرامر الذي مررها بإتجاه لارس ستيندل ومنه الى الفرنسي الاسان بليا الذي سدد الكرة داخل شباك مانويل نوير مسجلا باكورة اهداف الموسم (10).

وقام بايرن برد فعل من خلال فرصة لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكنه سدد كرة ضعيفة سيطر عليها الحارس السويسري الدولي يان سومر (14). ثم سدد البولندي كرة على الطاير فتدخل سومر مجددا لاحباط محاولته (26).

لكن الثالثة كانت ثابتة لليفاندوفسكي فنجح في إدراك التعادل لفريقه مستغلاً ركلة ركنية ليوزوا كيميش (42).

وهي المرة السابعة توالياً التي يسجل فيها ليفاندوفسكي هدفاً على الأقل في المباراة الافتتاحية لفريقه.

وكانت الأفضلية للضيوف في مطلع الشوط الثاني حيث تدخل سومر أحد نجوم المباراة مرتين لانقاذ مرماه من فرصتين جيديتن لديفيس ثمّ ليفاندوفسكي تباعاً (54 و58).