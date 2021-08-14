شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 14 / 8 / 2021 فى الدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 14 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع الإسماعيلي مع الزمالك على استاد الإسماعيلية ومباراة سيراميكا وغزل المحلة على استاد السويس ومباراة الأهلي وإنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك

تقام مباراة الإسماعيلى والزمالك في تمام السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

موعد مباراة سيراميكا وغزل المحلة

تقام مباراة سيراميكا وغزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفلاحين مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الأهلى والسلام وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من بطولة الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.