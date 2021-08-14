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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم السبت 14 / 8 / 2021 فى الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الاسماعيلى على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

تقام مباراة الاسماعيلى والزمالك فى تمام السابعة مساء اليوم السبت ، وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار الخامس على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى للإستفادة من تعثر الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة، ويغيب عن الزمالك المغربى أشرف بن شرقى للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الاتحاد.

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ترتيب الزمالك والإسماعيلي فى جدول الدوري المصري
يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

 

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المباريات المتبقية للأهلى والزمالك 

وستلعب نتائج الزمالك فى مباريات الدورى المتبقية فى تحديد بطل الدورى بشكل كبير، بحيث يعود الدرع الغائب لأحضان أبناء ميت عقبة إذا حقق لاعبوه الفوز فى المباريات الخمسة الأخيرة دون الانتظار لنتائج المنافس.

 

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ويتبقى للأهلى 5 مباريات مع "اوإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

 

بينما يتبقى للزمالك 5 مباريات مع "الإسماعيلى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاسماعيلى والزمالك اليوم السبت من بطولة الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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