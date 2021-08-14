شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهام صعبة تنتظر أسوان في ختام الدورى أمام الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تواجد أسوان في المركز الـ 17، إلا أن أبناء الجنوب في مهمة صعبة نوعاً ما عن غيره من الفرق، لأنه سيصطدم بالكبار في ختام المسابقة، خاصة أنه سيواجه المقاولون في المباراة المقبلة، وسيسعى ذئاب الجبل لرد الاعتبار بعد الهزيمة أمام أسوان في الدور الأول، وتأمين تواجدهم بالجدول بعد استدراجهم لمنطقة الخطر، ثم يلعب أسوان مع بيراميدز، ويليه سموحة، ويختتم مبارياته بلقاء قوى أمام النادى الأهلى.

وكان فريق أسوان قد خطف نقطة ثمينة أمام البنك الأهلى، في مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدفين لمثلهما في لقاء مثير، حيث أحرز عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان، هدف التعادل لفريقه في الثوانى الأخيرة من ركلة حرة.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدورى العام، برصيد 27 نقطة، وخاض أسوان 30 مباراة في الدورى حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات أخرى، بينما تلقى تماسيح النيل الهزيمة في 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 52 هدفاً أخر.

ويستعد أسوان لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل، في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، في اللقاء الذى يستضيفه استاد بتروسبورت.