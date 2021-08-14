شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول مباراة للمصري البورسعيدي في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت الجمعة، قرعة الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية للموسم الجديد 2021 – 2022 فى القاهرة، وسيلعب النادي المصري مع الفائز من سلطات الموارد الأوغندى والبن الأثيوبي اللذين سيتقابلان فى الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية والمتأهل يواجه المصري البورسعيدي.

مباراة الذهاب للفريق البورسعيدي، ستقام خارج مصر أحد أيام 15 ، 16 ، 17 أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة العودة داخل مصر أحد أيام 22 ، 23 ، 24 أكتوبر أيضًا.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعفاء النادى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول للنسخة التاسعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على أن يشارك من الدور التمهيدى الثانى مباشرة.

وأعلن الكاف أنه سيسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيفه بإشراك فريقين في مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد في كل مسابقة.

وتشمل قائمة الاتحادات التي من المقرر أن تمثل بفريقين في بطولتي الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.