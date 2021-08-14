شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس سيراميكا: حمزة معوض حارس موهوب يستحق الفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الحارس الشاب حمزة معوض في مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل حمزة معوض على فرصة الظهور في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعرض عامر عامر للطرد في مباراة الأهلي قبل الماضية، ولعب حمزة ما يزيد عن 70 دقيقة دقيقة بطل الدوري وأفريقيا، وبعدما لعب مباراة كاملة ضد المقاصة وانتصر فيها فريقه بهدفين مقابل هدف.

وقال مصطفى عفيفي في تصريحات صحفية، إن حمزة معوض موهوب في حراسة المرمى، ولفت انتباهه عندما تولى المهمة في سيراميكا كليوباترا قبل ثلاث سنوات، وتم تصعيده لتأهيله وتأسيسه بشكل علمي مع الفريق الأول.

وأضاف مدرب حراس سيراميكا كليوباترا: "على مدار ثلاث سنوات من العمل الشاق والمجهود مع حمزة معوض، كان الحارس مثالا للالتزام والاستجابة للتعلم، والحمد لله أن الجميع أشاد بالمستوى الذي ظهر به الحارس، وأنه موهبة تستحق الفرصة".

وأردف قائلا: "أسست حارسين من قطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا، وأهلتهم بشكل علمي، وهما حمزة معوض وعلي الجابري، وقررنا أن نستفيد منهما هذا الموسم، مع الحارس القادم من المقاولون العرب، محمد جمال، وهو بالمناسبة حارس كبير وموهوب، ولعب من قبل لمنتخب مصر فترات طويلة".

وتابع: "تعاملنا مع موقف طرد عامر عامر بشكل جيد، هيأنا حمزة معوض بشكل نفسي سريعا، فكان من الصعب أن تكون أول مباراة لهذا الحارس مع الفريق الأول، ضد النادي الأهلي، ونفي ظل غيابات كثيرة داخل صفوف الفريق، بالإضافة إلى ظروف اللقاء نفسه واللعب 70 دقيقة بعشرة لاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "الحمد لله تم التعامل بشكل جيد مع الموقف، وجنينا ثمرة التعب والمجهود المبذول مع الحراس، حراسة مرمى سيراميكا كليوباترا بخير، في ظل وجود الحراس الشباب، مع العناصر الكبيرة المتمثلة في عامر عامر، ومعه محمود شكري".