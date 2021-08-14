شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يقيم مستوى البدلاء لحسم مصيرهم بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل على منح الفرصة للاعبين البدلاء خلال الفترة المتبقية من عمر منافسات الدوري المصري للموسم الحالي، في ظل وجود أكثر من لاعب لم يحصل على فرصة كافية على مدار الموسم الحالي، من أجل تحديد مستقبله من البقاء في صفوف الفريق الفيومي أو الاستغناء عنه في الصيف المقبل.

ويوجد أكثر من لاعب يرغب الجهاز الفني في منحهم فرصة المشاركة في المباريات المتبقية مثل محمود فهمي المهاجم وأحمد السعيد متعب الظهير الأيسر وغيرهم من باقي اللاعبين، وكذلك منح الفرصة للحارس محمد كوكو وغيره من باقي اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي.

من جانبه، أكد إسلام عادل مدرب المقاصة أن الجهاز الفني يرغب في تقييم مستوى عدد من اللاعبين في الفترة المتبقية بعد التأكد من بقاء الفريق الفيومي في الدوري الممتاز بالموسم المقبل، والابتعاد عن المنافسة على الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

أوضح عادل أن الجهاز الفني يعتبر الفترة الحالية فترة إعداد للموسم الجديد لاسيما مع تلاحم الموسم الحالي والموسم المقبل، ويرغب في الاطمئنان على مستوى كل اللاعبين المقيدين في القائمة، بالإضافة إلى منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الناشئين لمنحهم الخبرات الكافية وتجهيزهم للموسم المقبل.