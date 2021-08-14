شكرا لقرائتكم خبر عن "العمر مجرد رقم"..أرقام مميزة لـ "حلوانى" الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت عمرو الحلوانى ظهير أيسر نادى أسوان، ولاعب النادى الأهلى السابق، أن العمر مجرد رقم، وأن كرة القدم لا تعترف سوى بالعطاء على البساط الأخضر بغض النظر عن العوامل الأخرى، المتعلقة بالمهارة أو الشباب.

ونجح صاحب الـ 36 عاماً في خطف نقطة ثمينة من فريق البنك الأهلى، خلال مباراة الجولة 30 بالدورى، بعدما سجل هدفاً من ركلة ثابتة سددها بنجاح كعادته في المرمى ليعدل النتيجة لصالح فرقة ويحافظ على فرص البقاء في الدورى.

عمرو الحوانى قدم موسماً مميزاً مع أبناء الجنوب، بعدما تربع على عرش صانعى الأهداف بالتساوى مع على معلول ظهير أيسر الأهلى، برصيد 10 أهداف صنعها كل منهما في الدورى، بينما سجل الحلوانى 5 أهداف مع أسوان جميعها كانت أهداف مؤثرة ولعل أبرزها هدفه في شباك الجونة بكأس مصر والذى ضمن تأهل أسوان لربع النهائى وبعد الفوز على المصرى تأهل إلى نصف النهائى لينتظر مواجهة الزمالك.

أكد عمرو الحلوانى لاعب فريق أسوان أنه سعيد بالتعادل مع البنك الأهلى بالدورى فى الوقت القاتل، لافتا إلى أنه يشكر لاعبى فريقه على العودة للمباراة وخطف نقطة ثمينة، قد تكون سببا فى البقاء بالدورى الممتاز.

وقال الحلوانى فى تصريحات سابقة، إنه يتدرب يوميا على الكرات الثابتة ويتابع أشهر لاعبى العالم الذين يتميزون بتسديد الكرات الثابتة بكفاءة، مشيرا الى أن عقده مع أسوان مستمر فى الموسم المقبل ولكنه لديه عروض من أكثر من نادى وعلى رأسهم الاتحاد السكندرى لكنه لم يحسم وجهته المقبلة.