شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدي: سعد ووليد سليمان لن يرحلا عن الأهلى ولا حديت عن عروض الشناوى حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم الحديدى وكيل اللاعبين أن سعد سمير لاعب فريق الأهلى لن يرحل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والحديث عن انتقاله الى نادى فاركو غير صحيح و لم يحدث مفاوضات حتى الآن .

أضاف حازم الحديدى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي سيعود للمشاركة في المباريات عقب لقاء انبى ، ولا يوجد حديث جمع بين اللاعب و المدير الفنى الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى للرحيل عن الفريق الموسم القادم .

أشار حازم الحديدي أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر يرفض الحديث حاليا عن العروض المقدمة له والتركيز على المباريات المتبقية للفريق الأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز وحصد البطولة .

واختتم حازم الحديدي أن عمرو السوليه لاعب فريق الأهلي سوف يجدد تعاقده مع الأهلي عقب الانتهاء من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز واللاعب ملتزم تماما لتعليمات الجهاز الفني للاستمرار في تقدم مستوى جيد .