شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: لا نتحمل أخطاء التحكيم فى المباريات المتبقية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أنه لا يهتم باختيارات التحكيم لإدارة مباريات الزمالك فى بطولة الدوري المصري الممتاز ولكن لن نتحمل الأخطاء التحكيمية خلال اللقاءات القادمة .

وأوضح حسام المندوه خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2أن أعضاء اللجنة المعينة قامت بالاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسى كارتيرون واللاعبين لحسهم على الفوز فى المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى الممتاز والتتويج بالبطولة .

أشار حسام المندوه أنه لم يحسم حتى الآن النية للترشح في انتخابات نادى الزمالك القادمة حيث سيتم فتح باب الترشح الشهر القادم وإقامة الانتخابات فى شهر نوفمبر القادم .

اختتم حسام المندوه حديثه عن مصطفى فتحى المعار لسموحه وأنه من أبناء نادى الزمالك وهناك لجنة برئاسة حسين لبيب لمعرفة موقف اللاعبين المعارين ، خلال الفترة المقبلة.