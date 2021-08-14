الزمالك: الدوري في الملعب.. ولن نقبل بأي خطأ تحكيمي في المباريات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام المندوة، عضو اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، ان الدوري لايزال في الملعب، مشيرًا إلى أن باقي المباريات هي الأصعب.

وقال المندوة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" هدفنا تحقيق بطولة الدوري هذا الموسم ولا يعنينا ما حدث في الجولات الماضية ونركز فقط في الـ 5 مباريات المقبلة".

وأضاف:" كل مباراة ستكون بطولة منفردة، ولاعبو الزمالك مستعدون بشكل جيد للمباريات المقبلة، والفترة المقبلة تحتاج إلى روح وهي العنصر الأهم لتحقيق للبطولة."

وتابع:" أبلغنا اللاعبين أن يركزوا في مبارياتنا فقط ولا يعنينا المباريات الاخرى ولا نركز مع نتائج باقي الفرق".

وأكمل:" كارتيرون البلغ اللاعببين بأن الروح أهم شئء في المباريات المقبلة، والجلسة استمرت نحو ساعة بين اللاعبين والمدرب".

وأتم تصريحاته:" لا يعنينا وجود الحكم جهاد جريشة في مباراة الإسماعيلي ونركز فقط على الفوز بالمباراة، ولن نتحمل أى خطأ تحكيمي في المباريات المقبلة ".