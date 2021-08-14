كيف يفكر موسيماني؟.. حيرة بين طريقتين لتعويض شريف أمام انبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

سيطرت حالة من الحيرة الشديدة لدي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قبل ساعات من مواجهة انبي المقرر لها التاسعة من مساء غد بإستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشهد تدريب الفريق يومي الأربعاء، والخميس على ملعب التتش تجربة موسيماني لأكثر من طريقة لعب لتلك المباراة لمواجهة غياب محمد شريف

وكان موسيماني قد أعلن قائمة الفريق لمباراة إنبي وضمت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وقال مصدر بالأهلي أن موسيماني استقر علي أغلب عناصر التشكيل الذي سيخوض به مواجهة السبت عدا مركز المهاجم الذي يفاضل فيه بين محمود عبدالمنعم "كهربا" ووالتر بواليا.

وفي حالة اعتماد موسيماني على بواليا في التشكيل الأساسي سيكون محمود "كهربا" في مفاضلة مع طاهر محمد طاهر لقيادة الجانب الأيسر، فيما يري بعض معاونية أن والتر بواليا يشارك في الفترة الأخيرة بديلاً ويستطيع سد الفجوة التي خلفتها إصابة محمد شريف في مواجهة الفريق البترولي بعد إصابة الأخيرة بشد في العضلة الخلفية.

واستقر موسيماني على استمرار أغلب عناصر الفريق في المباراة الماضية التي أقيمت أمام الإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، باستثناء الدفاع بحمدي فتحي في الوسط بدلًا من ديانج.

أما التعديلات المحتملة فستكون في الشكل الهجومي للفريق، للبحث عن بديل محمد شريف من جانب، ووضع لاعب أخر في مركز الجناح بدلًا من جونيور أجايى من جانب أخر.