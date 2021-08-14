سيراميكا كليوباترا يوافق على طلب الأهلي بسفر أحمد ريان لتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، موافقته على الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي، بالسماح للاعبه المُعار لصفوفهم، أحمد ياسر ريان، بالسفر إلى تركيا؛ للخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات انتقاله للعب بنادي آلتاي التركي بدءًا من الموسم الجديد.

وأشار نادي سيراميكا كليوباترا، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن موافقته جاءت لتُعكس تقديره لإدارة الأهلي أولًا، وإيمانًا بالجهد الملموس الذي قدمه أحمد ياسر ريان، خلال فترة إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا ثانيًا بعد أن ساهم في تحقيق نتائج إيجابية للفريق، خلال مشوار الدوري الممتاز، مسجلًا ١٥ هدفًا.

وأعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني، عن ثقتهم في قدرة أحمد ياسر ريان، على شق طريقه في عالم الاحتراف، بعد أن أصقلته فترة الإعارة وأكسبته الخبرات اللازمة، ليواجه التحدي الجديد في أجواء مختلفة.

وأتم نادي سيراميكا كليوباترا بيانه بالتنويه إلى أن مجلس إدارته وافق على منح أحمد ياسر ريان استثناءً والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين حتى نهاية الموسم الحالي والذي يمتد إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، قبل 5 مباريات من نهاية مسابقة الدوري العام.