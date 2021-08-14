تقارير تونسية: فخر الدين بن يوسف يتفق مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشارت تقارير صحفية تونسية إلى اتفاق فخر الدين بن يوسف نجم الإسماعيلي مع نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وأكد "موازييك إف إم" التونسية إنهاء فخر الدين بن يوسف الاتفاق بنجاح مع إدارة بيراميدز ليوقع له على عقد لمدة عام قابل للتجديد.

فخر الدين بن يوسف بات أحد أبرز نجوم الإسماعيلي هذا الموسم بتسجيل 11 هدفاً، كان أخرها في شباك الأهلي الذي قد يحرمه من لقب الدوري لأول مرة منذ 2015 لو لم ينجح حامل اللقب في التعويض بأخر 4 جولات في المسابقة.

وينتهي تعاقد فخر الدين بن يوسف بنهاية الموسم الجاري مع الإسماعيلي، ليحق له التوقيع والانتقال المجاني بعد أيام قليلة للنادي الذي يرغب.