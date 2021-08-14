الاتحاد ودجلة يُعطلان مسيرتهما بجدول الدوري بتعادل سلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

انتهت مباراة الاتحاد ونظيره دجلة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري WE بالتعادل السلبي.

وحاول الفريقيان على مدار المباراة هز شباك الآخر ولكن دون أي جدوى وسط تألق من حارس مرمى نادي الاتحاد محمد صبحي لخطورة وادي دجلة التي ظهرت على فترات خلال اللقاء.

ورفع دجلة بهذا التعادل رصيده إلى النقطة 25 في المركز 17 بينما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 42 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري قبل نهايته بـ 4 جولات.

وبدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل ضم: محمد عبد المنصف، إيهاب المباركي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، محمد هلال، يعقوبو، عبدالعاطي، حسام عرفات، أحمد عاطف، أحمد شريف، كريم الدبيس.

وتضم قائمة البدلاء في دجلة كل من: مسعد عوض، محمد جمال، صلاح أمين، إبراهيم عايش، ألكسندر، أحمد رضا، رامز مدحت، عمر بكات، محمد رضا.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل ضم: محمد صبحي، صبري رحيل، محمود رزق، هشام صلاح، السيد سالم، داميون لوي، مروان عطية، أحمد مانجا، عبدالغني محمد، خالد الغندور، فوزي الحناوي.

وضمت قائمة بدلاء الاتحاد للمباراة كل من: صبحي سليمان، محمد رجب، بلال السيد، عادل نيمار، مروان النجار، مصطفى إبراهيم، كريم يحيى، أحمد راشد.