الأهلي ينتظر هدية من الشرق قبل دخول اختبار إنبي الصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

ينتظر النادي الأهلي هدية تأتيه من شرق القاهرة عبر ساحل البحر الأحمر، قبل أن يخوض مواجهة صعبة أمام إنبي في الجولة 30 بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي فقد نقطتين أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية، ستكلفه خسارة اللقب لو لم يتعثر منافسه الأبيض الذي سيطر على الصدارة بمفرده.

ولذلك ينتظر الأحمر هدية من استاد إسماعيلية بتعثر الأبيض بتعادل أو خسارة أمام الإسماعيلي حتى ينجح في استعادة الصدارة لو حقق الفوز على إنبي.

مواجهة صعبة

الأهلي عانى أمام الإسماعيلي صاحب المركز 12 في الجولة الماضية، ويدرك أن المعاناة ستكون مماثلة أو أكثر أمام إنبي صاحب المركز السابع الطامح في اقتحام المربع الذهبي في الأمتار الأخيرة من السباق.

إنبي حصد 39 نقطة، ويمنحه الفوز على الأهلي النقطة رقم 42 ليصبح على بعد نقطتين فقط من المربع الذهبي والمركز الرابع الذي يستقر به سموحة الآن.

توتر المنافسة

الأهلي أصابه توتر المنافسة في خطواتها الأخيرة أمام الإسماعيلي وأهدر العديد من الفرص السهلة للتهديف ليفقد الصدارة، وهو الأمر الذي لا يتمنى تكراره أمام إنبي مساء السبت.

بيتسو موسيماني يأمل في أن يتخلى فريقه عن التوتر والتسرع أمام إنبي من أجل حصد النقاط الثلاث كاملة دون لحظات مؤلمة جديدة يفقد خلالها حامل اللقب المزيد من النقاط.

غيابات

الأهلي يفقد هداف الدوري ونجمه الأول هذا الموسم محمد شريف الذي سجل 19 هدفاً، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، كما يغيب المهاجم البديل مروان محسن.

لكن وجود والتر بواليا إلى جانب صلاح محسن وكهربا اللذان بإمكانهما اللعب في مركز المهاجم والقيام بأدوار محمد شريف، مع إمكانية الاعتماد أيضاً على جونيور أجايي في مركز المهاجم، يقلل من خطورة خوض حامل اللقب المباراة دون هدافه الأول.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 30 في الدوري المصري

التاريخ: 14 أغسطس 2021

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الملعب: استاد الأهلي we السلام