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بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل مع مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

سقط بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في فخ التعادل 1 /1 مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من نسخة 2021/ 2022 من المسابقة.

وتقدم بوروسيا مونشنجلادباخ عن طريق ألساني بليه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل للفريق البافاري في الدقيقة42.

وتستأنف مباريات المرحلة الأولى من المسابقة، غدا السبت، حيث يستضيف أرمينيا بيلفيلد فريق فرايبورج، فيما يحل هوفنهايم ضيفا على أوجسبورج، فيما يستضيف يونيون برلين فريق باير ليفركوزن، ويلعب شتوتجارت مع ضيفه جرويتر فورت وفولفسبورج مع بوخوم ويستضيف بوروسيا دورتموند فريق آينتراخت فرانكفورت.

وتختتم المرحلة الأولى من المسابقة بعد غد الأحد بمواجهتين، تجمع الأولى بين ماينز ولايبزج، فيما يحل هيرتا برلين ضيفا على كولون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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