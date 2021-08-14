افتتاح الدوري الالماني | بايرن ميونخ ينجو من الخسارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

تعرف على نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الالماني، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021.

وقع نادي بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة (1-1)، في افتتاح الدوري الالماني 2021/2022، مساء اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب بوروسيا بارك.

وأخذ مونشنجلادباخ الأفضلية بالهدف الأول عن طريق المهاجم الفرنسي الحسن بليا في الدقيقة (10)، قبل أن يعدل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة (42).

وأصبح جوليان ناجلسمان دون أي انتصار حتى الآن منذ أن تولى مهمة تدريب حامل لقب الدوري الالماني آخر 9 نسخ، ورغم ذلك لا يمكن تحمله مسؤولية تلك الأزمة بسبب مماطلة الإدارة في تجديد دماء الفريق بالميركاتو الصيفي 2021.

وبدأ بوروسيا مونشنجلادباخ بوتيرة شرسة متسلحًا بـ 18 ألف من مناصريه داخل الملعب، وهدد بايرن ميونخ عن طريق باتريك هيرمان ولارس ستيندل في أولى الدقائق، قبل أن يزور الحسن بليا شباك مانويل نوير، واضعًا أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة العاشرة.

وجاء الهدف بعدما تلقى لارس ستيندل تمريرة في عمق دفاع بايرن ميونخ سبق دايوت أوباميكانو، ومرر كرة إلى الحسن بليا الذي روض الكرة بيمناه وأطلق تصويبة صاروخية في شباك مانويل نوير.

وبينما كان بايرن ميونخ يعاني دفاعيًا إلا أنه شكل خطورة كبيرة في الطرف الآخر من الملعب، ولولا الحارس السويسري يان سومر، لكان من الممكن أن يكون روبرت ليفاندوفسكي قد سجل ثلاثية بدلًا من هدفه الوحيد الذي عادل به النتيجة.

وسجل ليفاندوفسكي هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق، عندما قابل عرضية جوشوا كيميش من الركنية بتسديدة على الطائر بباطن القدم اخترقت سومر وسكنت شباكه.

وفي الشوط الثاني، بدا الأمر مجرد مسألة وقت ليحرز بايرن ميونخ هدف التقدم، ولكن تبديلات مدرب مونشنجلادباخ بإقحام ماركوس تورام وجوناس هوفمان أعادت الفريق إلى الواجهة، حيث تسبب الثنائي في زيادة الضغط على الدفاع البافاري.

وارتكب مدافع بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو خطأين داخل المنطقة أمام المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، ولكن الحكم ماركو فريتز رفض لسبب غير مفهوم في الإشارة إلى نقطة الجزاء في كلتا الحالتين.

وفي النهاية، هدأ ريتم المباراة تمامًا، وأكتفى الفريقين بالنقطة، وبهذه النتيجة (1-1)، فشل بايرن ميونخ في الفوز بمباراته الافتتاحية في البوندسليجا للمرة الثانية فقط في مبارياته العشر الأخيرة.

شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ في الدوري الالماني