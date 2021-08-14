أرسنال يتعثر أمام برينتفورد في مستهل مواجهات الدوري الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - انهزم أرسنال خارج أرضه الجمعة أمام برينتفورد، الوافد على مصاف الكبار، بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتقد أرسنال لخدمات المهاجمَين الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت بسبب المرض، علماً أنّ النادي اللندني كان قد اكتفى بصفقة واحدة بارزة خلال سوق الانتقالات الصيفي من خلال ضمّ المدافع الدولي الإنكليزي بن وايت، فيما يستمر سعيه لضمّ مهاجم قبل إغلاق السوق.

وجاءت بداية المباراة دون طموحات مشجعي "المدفعجية"، حيث تمكن مهاجم برنتفورد، الإسباني سيرغي كانوس وعلى خلاف التوقعات، بمنح الوافد إلى الدوري الممتاز التقدم بهدف دون ردّ في الدقيقة 21 إثر تسديدة رائعة من داخل المنطقة بعدما حاول السويسري غرانيت تشاكا تشتيت الكرة بالرأس فوصلت إلى قدمي لاعب برنتفورد الذي ما لبث أن حوّلها داخل الشباك بنجاعة كبيرة.

وأضاع أصحاب الأرض سلسلة فرص كان أبرزها للفرنسي براين مبومو في الدقيقة 29 عندما انفرد بالحارس الألماني برند لينو لكنّ تسديدته مرّت بجانب المرمى. وعلى الرغم من امتلاك "المدفعجية" للنسبة الأكبر من الاستحواذ، إلا أنه كان استحواذاً سلبياً وغير مفيد، على خلاف برنتفورد الذي هدّد مرمى أرسنال بخطورة أكبر.

وبدأ أرسنال الشوط الثاني بإرادة وتصميم لقلب النتيجة وكانت له أولى فرص إدراك التعادل عن طريق لاعب الوسط الشاب أميل سميث روي إثر مجهود فردي استلم من خلالها الكرة على بعد أمتار من منتصف الملعب ليتقدم بسرعة عالية قبل أن يتمكن حارس برنتفورد الإسباني دافيد رايا من التصدي للكرة (51).

وفيما سعى أرسنال لفرض التعادل، جاءه الردّ بالضربة القاضية بهدف للدنماركي كريستيان نورغارد (73) وسط حالة من الذهول للمدرب ميكل أرتيتا ومشجعي الفريق اللندني. وجاء الهدف ليُجسد الارتباك الدفاعي الذي ظهر عليه الضيوف، بعد رمية تماس احدثت بلبلة داخل منطقة دفاع أرسنال قبل أن يتابعها اللاعب الدنماركي داخل شباك الحارس لينو بكرة رأسية.

المصدر: فرانس برس