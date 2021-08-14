الامارات | راموس يعود إلى الملاعب في سبتمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يعود إلى الملاعب في سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي باريس سان جرمان لكرة القدم أمس، أن الوافد الجديد المدافع الإسباني سيرخيو راموس، أحد أبرز صفقاته للموسم الجديد، سيكون قادراً على استئناف اللعب في سبتمبر المقبل عقب تعافيه من إصابة في ربلة ساقه.

ومن المتوقع أن يعود قائد ريال مدريد السابق «بعد فترة التوقف الدولي»، أي قرب نهاية الأسبوع في 11 سبتمبر، بالتزامن مع مباراة النادي الباريسي على ملعبه أمام الوافد الجديد إلى النخبة كليرمون الذي حقق مفاجأة مدوية بفوزه على بوردو بهدفين نظيفين في افتتاح منافسات الدوري.

ولم يخض راموس الذي غادر ملعب «سانتياغو برنابيو» إلى «بارك دي برينس» بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي المدريدي، أي مباراة بقميص سان جرمان اثر تعرضه لإصابة في ربلة ساقه اليسرى.

وأكد النادي الباريسي أن مدافعه «في مرحلة الاستئناف التدريجي للتدريب»، وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ستراسبورغ اليوم ضمن منافسات المرحلة الثانية لـ«لليغ1»، كما سيفتقد الفريق جهود وسطه السنغالي الدولي إدريسا غي جراء إصابته بفيروس كورونا في يوليو.

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