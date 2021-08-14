الامارات | بوكيتينو: انضمام ميسي كان له تأثير إيجابي‭ ‬في باريس سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو: انضمام ميسي كان له تأثير إيجابي‭ ‬في باريس سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إن انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه خلق أجواء إيجابية في أروقة النادي الباريسي.

ورداً على سؤال حول مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق قال بوكيتينو في مؤتمر صحافي، أمس «كيليان لاعب في فريقنا».

وعن موعد ظهور ميسي الأول مع فريقه قال المدرب الأرجنتيني، إن ميسي سيبدأ مسيرته مع الفريق عندما يكون في كامل لياقته، مؤكداً أن النادي يتعامل مع كل شيء في وقته.

وجاءت تصريحات بوكيتينو قبل مباراة باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورج اليوم.

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