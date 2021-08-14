الامارات | الصريدي: بطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك تميزت باستكشاف الموهوبين

شكرا لقرائتكم خبر عن الصريدي: بطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك تميزت باستكشاف الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت بطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك التي أقيمت في فندق الميدان في دبي، واختتمت مؤخراً، عدداً من المكاسب الفنية والتنظيمية التي أكدت النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية، من خلال المستويات الفنية التي قدمها المشاركون.

وكانت البطولة قد كشفت عن تفوق اللاعبين الإماراتيين الذين فازوا بـ26 ميدالية ملونة.

وفي هذا السياق، وصف رئيس اللجنة المنظمة سالم خميس الصريدي، البطولة بأنها كشفت عن مواهب رياضية مميزة، يمكن أن يكون لها مستقبل رياضي واسع، ما أضفى على البطولة المكانة نفسها التي تميزت بها في النسخ السابقة ببروز أبطال متمكنين في بناء الأجسام والفيزيك.

وقال الصريدي لـ«الإمارات اليوم»: «سبق لهذه البطولة في النسختين الأولى والثانية استكشاف لاعبين مميزين، تمكنوا من الانضمام للمنتخب الوطني، وأبرزهم المونديالي خليفة برمان، الفائز بذهبيتين في بطولة العالم التي أقيمت في الفجيرة، وقد أسفرت النسخة الحالية عن تميز جديد للاعبين الموهوبين والذين نتمنى أن يكون لهم شأن كبير في المستقبل».

وأضاف: «سعداء لنجاح البطولة فنياً وتنظيمياً وفقاً للإجراءات الاحترازية، الذي تحقق بفضل خبرة وروح فريق العمل ودعم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والرعاة والالتزام الرائع من الجمهور ما مكنا من إخراج نسخة مميزة».

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