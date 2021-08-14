اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد 15:30

- كريستال بالاس 18:00

نوريتش سيتي - 20:30

ديبورتيفو ألافيس - 00:00

الدوري الفرنسي

سان جيرمان - ستراسبورغ 23:00

الدوري السعودي

الاتفاق - الباطن 19:55

الهلال - الطائي 21:55

سيراميكا - غزل المحلة 21:00

الإسماعيلي - الزمالك 21:00

الأهلي - إنبي 23:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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