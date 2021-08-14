الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد 15:30
تشيلسي - كريستال بالاس 18:00
نوريتش سيتي - ليفربول 20:30
ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد 00:00
الدوري الفرنسي
سان جيرمان - ستراسبورغ 23:00
الدوري السعودي
الاتفاق - الباطن 19:55
الهلال - الطائي 21:55
سيراميكا - غزل المحلة 21:00
الإسماعيلي - الزمالك 21:00
الأهلي - إنبي 23:00
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