الامارات | رابطة المحترفين تؤكد جاهزية ملعب الإمارات لانطلاقة الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تؤكد جاهزية ملعب الإمارات لانطلاقة الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد رابطة المحترفين للمرة الثانية نادي الإمارات، للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالمتطلبات والجاهزية، والاستعدادات لانطلاقة الموسم الجديد 2021-2022، وكان في استقبالهم يوسف عبدالله البطران، رئيس مجلس الإدارة، ووليد محمد عبدالكريم، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الخاصة الداخلية لمتابعة متطلبات رابطة المحترفين.

وأكد المكتب الإعلامي لنادي الإمارات، أنه تم خلال الزيارة الاجتماع مع ممثلي النادي، ثم القيام بجولة ميدانية في جميع المرافق، للتأكد من جاهزيتها، والعمل على تطوير وتحديث المرافق التي تحتاج إلى ذلك، وأبدى وفد رابطة المحترفين ارتياحه لمدى سير العمل، وجاهزية المرافق، كما أشاد بالعمل الجاد والسريع في إنجاز 26 متطلباً خلال فترة وجيزة.

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