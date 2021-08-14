شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 8 / 2021 العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها ، الاهلي يضم كهربا و كوكا لقائمة انبي ..و10 سبتمبر موعد مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الاهلي و الزمالك.

مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد إجراء قرعة الدور التمهيدى بالقاهرة، دون أى حضور سواء لممثلي الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

آخر تطورات انتقال بيرسي تاو للأهلي وحقيقة فشل الصفقة

زادت التكهنات عن فشل انتقال بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي إلى الأهلي في الصيف المقبل، لاسيما بعدما قام النادي الإنجليزي بقيد اللاعب في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد التي تستعد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي والذي انطلق مساء اليوم الجمعة.

سموحة يزيح بيراميدز ويقتحم المربع الذهبي برباعية فى شباك الطلائع.. فيديو

فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي.. استبعاد شريف وتواجد كهربا وعودة كوكا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمباراة إنبي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

رسميا.. 10 سبتمبر موعدًا لكأس السوبر الأفريقي لليد بين الأهلى والزمالك

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطاباً لنظيره المصرى يحدد فيه العاشر من سبتمبر المقبل موعداً لبطولة كاس السوبرالأفريقي لليد "رجال"، والتي طالب الاتحاد المصري للعبة بتأجيلها في وقت سابق.

دجلة يكتفى بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري ويُصعب حظوظ البقاء بالدورى

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء دجلة والاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى المصري الممتاز، والمقرر لها على ملعب السلام.





أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الــ30 ببطولة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة عودة حسين السيد بعد غيابه عن لقاء الفريق السابق بسبب الإيقاف، بينما شهدت غياب محمد حسن لتراكم الكروت الصفراء .