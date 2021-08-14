شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: نحترم التحكيم والنتائج بيد الله وحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن الإدارة تحترم التحكيم المصرى، لافتا إلى أن الجميع ينتظر أدائهم المتطور العادل خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن النادى البترولى يثمن دور الاتحاد فى هذا الشأن.

أضاف محمد:"نحترم التحكيم المصرى وثقتنا فى قضاة ملاعبنا لأبعد الحدود والجميع ينتظر آدائهم المتطور العادل خلال الفترة القادمة ونثمن دور الاتحاد المصرى الموقر فى هذا الشأن..النتائج بيد الله وحده للأكثر تركيزا واجتهادا ولاعبونا الكبار والناشئين لن يدخروا وسعا على الاطلاق لتحسين المركز وإثبات جدارتهم بالانتماء للصرح البترولي".

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلى وإنبى، المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام، للحكم الدولى محمود عاشور.

من جهته ينوى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، الدفع بالكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر للمشاركة أساسيا فى مباراة فريقه ضد إنبى غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتعويض غياب محمد شريف المهاجم الأساسى للإصابة.

وتعرض محمد شريف للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة فريقه الأخيرة ضد الإسماعيلى ولم يستكمل المباراة، وأثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب حاجته للراحة 10 أيام قبل العودة مجددا والمشاركة فى المباريات.

ويعقد بيتسو موسيمانى جلسات تحفيزية مع والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر خلال تدريبات الأهلى، من أجل تحفيزه نفسيا وذهنيا لقيادة هجوم الفريق الأحمر، بعدما استقر الرأى على الدفع بالمهاجم الكونغولى لتعويض غياب هداف الدورى.