شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 13 / 8 / 2021 العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها ، الاهلي يضم كهربا و كوكا لقائمة انبي ..و10 سبتمبر موعد مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الاهلي و الزمالك.

مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد إجراء قرعة الدور التمهيدى بالقاهرة، دون أى حضور سواء لممثلي الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

سيراميكا يوافق على طلب الأهلى بقطع إعارة أحمد ياسر ريان لسفره إلى تركيا

وافقت إدارة نادي سيراميكا على طلب النادي الأهلي، بشأن سفر المهاجم أحمد ياسر ريان، إلى تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، وانهاء إجراءات انتقاله للعب بالدورى التركى، بدءًا من الموسم الجديد.

آخر تطورات انتقال بيرسي تاو للأهلي وحقيقة فشل الصفقة

زادت التكهنات عن فشل انتقال بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي إلى الأهلي في الصيف المقبل، لاسيما بعدما قام النادي الإنجليزي بقيد اللاعب في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد التي تستعد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي والذي انطلق مساء اليوم الجمعة.

سموحة يزيح بيراميدز ويقتحم المربع الذهبي برباعية فى شباك الطلائع.. فيديو

فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي.. استبعاد شريف وتواجد كهربا وعودة كوكا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمباراة إنبي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

رسميا.. 10 سبتمبر موعدًا لكأس السوبر الأفريقي لليد بين الأهلى والزمالك

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطاباً لنظيره المصرى يحدد فيه العاشر من سبتمبر المقبل موعداً لبطولة كاس السوبرالأفريقي لليد "رجال"، والتي طالب الاتحاد المصري للعبة بتأجيلها في وقت سابق.

عودة مارسيلو لقائمة الإسماعيلي أمام الزمالك.. واستبعاد محمد حسن

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الزمالك غدا باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الــ30 ببطولة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة عودة حسين السيد بعد غيابه عن لقاء الفريق السابق بسبب الإيقاف، بينما شهدت غياب محمد حسن لتراكم الكروت الصفراء وجاءت القائمة كاملة كالتالى :

بدر بانون يتدرب فى الجيم بعد تعافيه من كورونا: "الحمد والشكر لله".. فيديو

أعرب النجم المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لتدريبات الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا، وظهر بانون أثناء أدائه تدريبات التأهيل داخل جيم النادى، استعدادا للدخول فى التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة انبى، المقررة مساء غدٍ السبت.

محمود عاشور حكماً لمباراة الأهلي وإنبى غدا فى الدوري

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلي وإنبى، المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام، للحكم الدولي محمود عاشور.

مهاجم الأهلي المحترف يسجل هاتريك في أول مشاركة رسمية مع زيزكوف التشيكي

نجح مصطفی فوزى، مهاجم الأهلي الشاب والمعار لنادي فيكتوريا زیزکوف التشيكي، فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى أولى مشاركاته الرسمية أمام فريق كومارف فى بطولة الكأس، ليقود فريقه للتأهل إلى دور الـ 32 بالبطولة.

مران الأهلي.. موسيماني يطمئن على شريف.. وبانون يكتفى بتدريبات بدنية خفيفة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة مع محمد شريف مهاجم الفريق من أجل الاطمئنان على حالته. جاءت الجلسة فى حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الأهلى اليوم، لمتابعة حالة اللاعب الذى يعانى من الإصابة.

جهاد جريشة حكماً لمباراة الزمالك والإسماعيلي غدا فى الدوري

أسند مسئولو اتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد فى الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، للحكم الدولى جهاد جريشة.

المهدى سليمان ينجو من الموت فى حادث تصادم بسيارته

تعرض المهدى سليمان، حارس مرمى نادى بيراميدز، لحادث بسيارته، اليوم الجمعة، عقب مباراة الفريق أمس أمام المصرى، التى انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف دون رد.

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي غدا فى الدوري

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية للكشف عن كورونا التى خضع لها الفريق أمس. وأكد أسامة أنه اطمأن على سلامة الجميع، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، استعدادا للمباريات المقبلة، فى ظل السياسة المتبعة للاطمئنان على جميع أفراد الفريق بشكل دوري.

الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن المباريات

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية، موضحاً أن اللاعب سيحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلي التدريبات الجماعية. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.