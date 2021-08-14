شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 13 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدورى المصري اليوم الجمعة تغييرا طفيفا على ترتيب الأندية حيث ارتقى سموحة للمركز الرابع عقب الفوز المثير على طلائع الجيش، بينما صعب دجلة من حظوظ البقاء بالدورى عقب التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري.

وصعد الزمالك لصدارة الدورى برصيد 67 نقطة بعد مرور 29 جولة ويأتى الأهلى وصيفا برصيد 65 نقطة، حيث خسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.

ويحتل المصرى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهة وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلوا 30 هدفا، وفى المركز الرابع يأتي بيراميدز برصيد 43 نقطة من 29 مباراة.

ارتقى سموحة إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات.