شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 13 / 8 / 2021 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراتين ضمن منافسات مسابقة الدورى العام حيث التقى سموحة مع طلائع الجيش وواجه الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة فى الجولة 30.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الجمعة كالتالى..

سموحة 4 – 2 طلائع الجيش

فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى مستغلا تعثر بيراميدز بالأمس أمام المصري البورسعيدى بعد تراجعه للمركز الخامس.

افتتح التسجيل لفريق سموحة مصطفى فتحى فى الدقيقة 11 قبل أن يتعادل ناصر منسى لطلائع الجيش فى الدقيقة 62 ثم عزز أحمد عبد القادر تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى بالدقيقة 77 وبعدها سجل مصطفى فتجى الهدف الثانى له والثالث لفريقه بالدقيقة 79 واختتم أهداف سموحة إسلام جمال بالدقيقة 87 من ركلة جزاء ثم سجل محمد نادى مدافع سموحة هدفا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة ارتقى سموحة إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 47 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

فيما استمر الطلائع بالمركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وداى دجلة 0 – 0 الاتحاد السكندرى

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء دجلة والاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى المصري الممتاز، والمقرر لها على ملعب السلام.

بهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.