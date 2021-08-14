شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رسائل نارية من لجنة الزمالك للاعبين لحصد لقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدوري.

وجاءت جلسة أعضاء اللجنة برئاسة حسين لبيب في صورة تحفيز ودعم للاعبين قبل المواجهة المرتقبة وبعد انفراد الزمالك بصدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، قبل 5 مباريات من نهاية المسابقة.

ووجه أعضاء اللجنة رئاسل تحفيزية للاعبين خلال الجلسة وكان في مقدمتها رسالة حسين لبيب حيث طالبهم بتحقيق الفوز في المباريات الخمس المتبقية مع عمر الدوري.

فيما أكد هاني برزي عضو اللجنة على ضرورة اعتبار كل مباراة بطولة على حدة، ولابد من تحقيق لقب الدورى عن جدارة لما يمتلكه الفريق من لاعبين مميزين علي مستوي افريقيا.

بينما شدد حسام المندوه عضو اللجنة على أن الكرة الآن بين أقدام اللاعبين وعليهم إثبات جدارتهم بالفوز في كل مباراة لحسم لقب البطولة.

وطالب حسين السيد عضو اللجنة اللاعبين بالتركيز لإسعاد ملايين الجماهير البيضاء التي تنتظر منهم الكثير.

وغادرت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسماعيلية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

كان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد خوض نفس عدد المباريات.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من لقاء الإسماعيلي حصة تدريبية اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون برنامجا خاصا للاعبين المستبعدين من أجل تجهيزهم استعدادا للفترة المقبلة.