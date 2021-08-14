دجلة يكتفى بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري ويُصعب حظوظ البقاء بالدورى

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء دجلة والاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى المصري الممتاز، والمقرر لها على ملعب السلام.

بهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، صبري رحيل، محمود رزق، وخط الوسط: هشام صالح، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، وفي الهجوم: فوزي الحناوي، عبد الغني محمد.