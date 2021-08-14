شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندرى يدعمون زميلهم "سيمو" بعد إصابته بالصليبى قبل لقاء دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق الاتحاد السكندرى، فى لافتة طيبة وإنسانية، على دعم زميلهم عبد السميع سيمو، الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة الزمالك الماضية، حيث قاموا برفع التيشيرت الخاص به، قبل لقاء الفريق أمام وادى دجلة، الذى أقيم مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، ضمن لقاءات الجولة 29 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.





ودعمت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لاعب الفريق عبد السميع محمد "سيمو" بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى مباراة الزمالك، وكتب صفحة الاتحاد: "خالص تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للاعبنا عبد السميع إبراهيم " سيمو " لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة نادى الزمالك.. ستعود أقوى وننتظرك من جديد لتدافع عن ألوان زعيم الثغر".

وأعلن الدكتور عمرو الأشلم، رئيس الجهاز الطبى والدكتور محمد عنان طبيب الفريق تشخيص الاصابة قطع فى الرباط الصليبى وسوف يُجرى الجراحة خلال أيام.

وكان اللاعب سيمو، أصيب فى إحدى الكرات المشتركة، وتم تشخيص الحالة بقطع فى الرباط الصليبى، ما يعنى غياب اللاعب لفترة طويلة لن تقل عن 6 أشهر.