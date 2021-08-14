شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يوافق على طلب الأهلى بقطع إعارة أحمد ياسر ريان لسفره إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة نادي سيراميكا على طلب النادي الأهلي، بشأن سفر المهاجم أحمد ياسر ريان، إلى تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، وانهاء إجراءات انتقاله للعب بالدورى التركى، بدءًا من الموسم الجديد.

وتواصل مجلس إدارة النادي الأهلي مع سيراميكا من أجل الموافقة على منح أحمد ياسر ريان، استثناءً، والسماح له بالسفر، وعدم استكمال فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين، حتى نهاية الموسم الحالي، والذي يمتد إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، قبل 5 مباريات من نهاية مسابقة الدوري العام.

جاءت موافقة مجلس إدارة سيراميكا لتعكس تقديرها لإدارة الأهلي أولًا، وإيمانًا منها بالجهد الملموس الذي قدمه أحمد ياسر ريان، خلال فترة إعارته لنادي سيراميكا بعد أن ساهم في تحقيق نتائج إيجابية للفريق، خلال مشوار الدوري الممتاز، مسجلًا 15 هدفًا.

وأعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا والجهاز الفني، عن ثقته في قدرة أحمد ياسر ريان، على شق طريقه في عالم الاحتراف، بعد أن أصقلته فترة الإعارة، وأكسبته الخبرات اللازمة، ليواجه التحدي الجديد في أجواء مختلفة.