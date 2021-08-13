بطولة انكلترا: دفعة قوية لليفربول بتجديد عقد فان دايك

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لندن: تلقى ليفربول الانكليزي دفعة قوية عشية مباراته الاولى للموسم الجديد في الدوري الممتاز أمام نوريتش سيتي، باعلانه توقيع عقد طويل الأمد مع مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك العائد حديثاً إلى الملاعب بعدما ابتعد لتسعة أشهر بسبب الإصابة.

وأشارت وسائل إعلام محلية الجمعة الى أن عقد هذا المدافع البالغ 30 عاماً سيبقيه في ملعب "أنفيلد" حتى عام 2025، في وقت أفاد النادي في بيان أن "فيرجيل فان دايك وقع اليوم عقدا طويل الأمد مع ليفربول".

في المقابل، علّق فان دايك لموقع ليفربول الرسمي على تمديد عقده قائلاً "مذهل. انه شيء يجب أن افتخر به، وأنا فخور به كثيراً، وزوجتي وأولادي فخورون به كثيراً".

وتابع "كل العمل المضني الذي بذلناه حتى الآن مستمر، وأنا أتطلع إلى ما سيقدمه المستقبل لي مع ليفربول"، مضيفاً "أنا مسرور، وسعيد جدًا وفخور".

وكان مدافع منتخب هولندا عاد إلى المستطيل الأخضر بعد غياب تسعة أشهر بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، وذلك عندما شارك في المباراة الإعدادية لفريقه أمام هرتا برلين الألماني (3 4) الأسبوع الماضي في النمسا.

وبات فان دايك رابع لاعب يمدد عقده مع ليفربول في الاسابيع القليلة الماضية بعد المدافع ترنت الكسندر آرنولد والثنائي البرازيلي فابينيو والحارس أليسون بيكر.

وأردف لاعب ساوثمبتون السابق الذي انتقل إلى ليفربول في 2018 مقابل 104 ملايين دولار "منذ اليوم الأول عندما انضممت إلى النادي، شعرت بتقدير كبير من الجماهير ومن زملائي في الفريق والطاقم، لدرجة أنني يمكن أن أكون فرداً مهمًا في هذا النادي".

وكان فان دايك الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا موسم 2018 2019 وحلّ ثانياً في تصويت الكرة الذهبية في 2019، خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الأربطة تعرض لها اثر تدخل قوي من حارس مرمى الجار إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز (2 2).

وغاب فان دايك منذ ذلك الحين عن الملاعب حتى أنه لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا مطلع الصيف الحالي.

وعما مرّ به قال "كانت الأمور تسير على ما يرام. لكن لسوء الحظ كان الموسم الماضي بالنسبة لي شخصيًا موسمًا للنسيان، لأتعلم واكتساب الدروس منه، لكنني استمتعت بوقتي هنا وسأستمر في الاستمتاع به في العامين المقبلين معكم جميعاً".

ودافع فان دايك عن قميص ليفربول في 130 مباراة، وسجل 13 هدفاً، وفاز معه بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للأندية.