الدوري الأميركي للمحترفين: لينارد يجدد عقده مع كليبرز

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لوس انجليس : أعلن لوس أنجليس كليبرز الخميس أنه جدد عقد نجمه كواهي لينارد، الفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عامي 2014 و2019، لكن من دون أن يعطي أي تفاصيل بشأن الصفقة الجديدة بين الطرفين.

إلا أن موقع "إي أس بي أن" كشف بأن قيمة الصفقة تبلغ 176.3 مليون دولار لأربعة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبذلك، يكون لينارد تخلى عن حقه بأن يصبح لاعباً حراً الموسم المقبل.

وأشاد مدير عمليات كرة السلة في كليبرز لورنس فرانك بلينارد اللاعب "المتفوق والدؤوب الذي يطور نفسه كل يوم. نتشارك العديد من الأهداف نفسها والتي تشمل علاقة طويلة الأمد. تمثل هذه الاتفاقية لحظة مهمة أخرى لمؤسستنا وجماهيرنا في وقت نسعى جاهدين لإنشاء منظمة من مستوى التنافس على لقب البطولة...".

وانضم ابن الثلاثين عاماً الى كليبرز عام 2019 من تورونتو رابتورز مباشرة بعد قيادة الأخير الى لقب الدوري الذي كان الثاني للاعب على الصعيد الشخصي بعد لقب 2014 الذي أحرزه مع سان أنتونيو سبيرز.

وخاض لينارد الموسم الماضي 52 مباراة سجل فيها ما معدله 24.8 نقطة مع 6.5 متابعات و5.2 تمريرة حاسمة، لكنه غاب عن الفريق في مبارياته الثماني الأخيرة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بسبب إصابة تعرض لها في الركبة اليمنى في الدور الثاني أمام يوتا جاز (4 2)، ما جرمه من التواجد مع الفريق في ظهوره الأول على الإطلاق في نهائي المنطقة الغربية حيث انتهى مشواره على يد فينيكس صنز (2 4).

وخضع لينارد لعملية جراحية لإصلاح الأربطة الممزقة في تموز/يوليو، ومن المرجح ألا يكون جاهزاً عندما يبدأ الموسم الجديد في 19 تشرين الأول/أكتوبر.