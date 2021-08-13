دورة تورونتو: تسيتسيباس يحتفل بأفضل طريقة ومدفيديف يبحث عن الثأر

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تورونتو (كندا) : احتفل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بميلاده الثالث والعشرين بأفضل طريقة، وذلك من خلال بلوغه الدور ربع النهائي لدورة تورونتو، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، فيما حصل الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول على فرصة لتحقيق ثأره من البولندي هوبرت هوركاش.

ولم يجد تسيتسيباس صعوبة تذكر في حجز بطاقته الى ربع النهائي بفوزه على الروسي الآخر الروسي كارين خاتشانوف 6 3 و6 2 الخميس.

وخلافاً لما حصل قبل ثلاثة أعوام حين عكر عليه الإسباني رافايل نادال الاحتفال بعيد ميلاده بالفوز عليه في نهائي 2018، خرج اليوناني المصنف ثالثاً منتصراً الخميس وبلغ الدور ربع النهائي للمرة الرابعة هذا الموسم في دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه السهل على صاحب فضية فردي الرجال في أولمبياد طوكيو.

ويلتقي اليوناني في ربع النهائي النروجي المتألق كاسبر رود السادس الذي حقق فوزه السابع والثلاثين لهذا الموسم مقابل تسع هزائم فقط، بتغلبه على الصربي دوشان لايوفيتش 6 4 و6 3.

ويخوض رود هذه الدورة التي غابت عن الروزنامة الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا والتي تتناوب تورونتو ومونتريال على استضافتها سنوياً، على خلفية ثلاثة ألقاب متتالية حققها على الملاعب الترابية في دورات باشتاد السويدية وغشتاد السويسرية وكيتسبول النمسوية.

ويأمل ابن الـ22 عاماً المصنف 12 عالمياً مواصلة تألقه لكن هذه المرة على الملاعب الصلبة التي "استمتع عليها حتى وإن كنت حققت أفضل نتائجي على الملاعب الترابية"، مذكِراً "أن أفضل نتيجة لي هذا الموسم في بطولات الغراند سلام كانت (على الملاعب الصلبة) في بطولة أستراليا المفتوحة" حيث وصل الى الدور ربع النهائي.

ومن المؤكد أن المهمة لن تكون سهلة، لاسيما أن اختباره التالي سيكون أمام تسيتسيباس الذي حقق فوزه الـ177 على صعيد دورات رابطة المحترفين بعدما تفوق على خاتشانوف للمرة الرابعة بحسمه اللقاء في ساعة و20 دقيقة.

وبعد انتهاء المباراة، قدم الجمهور الحاضر في المدرجات قالب حلوة لليوناني احتفالاً بعيد ميلاده ما "منحني أفضل شعور يمكن أن تختبره على ملعب كرة مضرب. أنا سعيدٌ جداً لأنهم تذكروا. إنه دائماً يوم جميل حين يكون عيد ميلادك".

وعن مواجهته مع رود، قال تسيتسيباس الذي أحرز في مونتي كارلو هذا الموسم لقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز، إن "كاسبر لاعب أظهر تطوراً جيداً في الآونة الأخيرة. لقد قدم موسماً رائعاً على الملاعب الترابية. نحن بنفس العمر. كبرنا ونحن نلعب ضد بعضنا. قد تصبح الأمور حامية الوطيس".

وستكون مواجهة ربع النهائي الثانية بين اليوناني والنروجي في 2021 بعدما لعبا ضد بعضهما في ثمن نهائي دورة مدريد الألف نقطة للماسترز حين خرج الثاني منتصراً بمجموعتين.

مواجهة ثأرية بين مدفيديف وهوركاش

وحصل مدفيديف على فرصة للثأر ورد الاعتبار من هوركاش بعدما بلغ ربع النهائي بفوزه السهل على الأسترالي جيمس داكوورث 6 2 و6 4.

وحسم وصيف بطل النسخة الأخيرة عام 2019 مباراته مع المصنف 85 عالمياً في ساعة و9 دقائق في لقاء هيمن تماماً عليه وحسم المجموعة الأولى من دون مقاومة ثم تقدم في الثانية 5 1 قبل أن يعود الأمل لداكوورث بكسره إرسال الروسي.

لكن مدفيديف حافظ على رباطة جأشه وحسم المباراة من ثاني فرصة أتيحت له، ليبلغ ربع النهائي الثامن له على صعيد دورات الألف نقطة للماسترز التي أحرز ثلاثة ألقاب فيها حتى الآن من أصل خمس مباريات نهائية، في سينسيناتي وشنغهاي عام 2019 وباريس عام 2020.

ويلتقي مدفيديف في ربع النهائي هوركاش بطل دورة ميامي الألف نقطة للماسترز والذي تغلب بدوره على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6 7 (7 9) و6 4 و6 4.

وستكون المواجهة ثأرية لمدفيديف إذ خرج قبل أسبوعين على يد البولندي من الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون.

وكان هوركاش يخوض الخميس مباراته الأولى في الدورة، إذ أعفي من الدور الأول لأنه مصنف سابعاً، ثم تأهل الى الدور الثالث من دون أن يلعب بعد انسحاب منافسه الياباني كي نيشيكوري قبل مباراتهما بسبب الإصابة.

وعلق ابن الـ24 عاماً على هذه المسألة، قائلاً "بما أني كنت أخوض مباراتي الأولى، فأنا سعيد للغاية بهذا الانتصار. حصلت على بعض الفرص في المجموعة الأولى (خسرها بشوط فاصل) لكني لم أستغلها. كان يتوجب علي مواصلة القتال على كل نقطة".

وانتهى مشوار الروسي الآخر أندري روبليف الرابع عند الدور الثالث الخميس بخسارته أمام الأميركي المخضرم جون إيسنر 5 7 و6 7 (5 7) في لقاء استغرق ساعة و44 دقيقة.

ويلتقي إيسنر في ربع النهائي الثاني له هذا الموسم في دورات الألف نقطة للماسترز التي أحرز فيها ابن الـ36 عاماً لقباً واحداً في ميامي عام 2018، مع الفرنسي غايل مونفيس الحادي عشر والذي تغلب على الأميركي الآخر فرانسيس تيافو 6 1 و7 6 (7 2).