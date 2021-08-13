شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يعود لتشكيل الأهلي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود كهربا لاعب الأهلي لتشكيل فريقه الأساسي في مباراته ضد إنبي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة فريقه الماضية ضد الإسماعيلي.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني محمود كهربا من تشكيل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي بسبب ارتفاع في درجة حرارته وقرر الجهاز الفني عودته لفندق الإقامة واستبعاده من قائمة المباراة، قبل أن يتعافى اللاعب ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يعود جونيور أجايي لدكة البدلاء ، لاسيما بعدما فشل في استعادة مستواه المفقود في الفترة الأخيرة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمباراة إنبي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.