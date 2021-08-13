شكرا لقرائتكم خبر عن الجندى صاحب الميدالية الفضية: أطالب الشباب بالاجتهاد لتحقيق أهدافهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد الجندى الحاصل على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو، من جميع الشباب بالعمل بجدية لتحقيق أهدافهم مهما كانت صعبة، معبرا عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الكبير له فى مطار القاهرة من المسئولين والجماهير .

وقال البطل الاولمبى فى تصريحات خاصة، أن المشاركة فى الأولمبياد هو الهدف الأكبر لاى رياضى والتتويج بالميدالية الفضية جاء بعد استعدادات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وواصل أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى الحديث، كتابية التاريخ وحفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الخماسى بعدما توج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 بعد إنجازاته القوية التى حققها مع منتخب بلاده فى كل المشاركات، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ فى العالم، وكذلك الحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم فى الإبداع الرياضى.

ويعد أحمد الجندى بطلا فوق العادة، خاصة أنه لاعب يمتلك العديد من خبرات ومقومات تحقيق الإنجازات منذ مراحل الناشئين.

كما استطاع أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطنى للخماسى الحديث، التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تُوّج الجندى فى عام 2018 بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، لينجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولى للخماسى مرتين على التوالى، وأدرج فى قائمة الشرف الوطنى المصرى لاسيما أن الجندى من مواليد القاهرة فهو من أسرة رياضية من الطراز الأول، حيث أن والده مارس التنس ووالدته كرة اليد.