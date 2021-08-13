شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة وراء خروج عمار حمدى من قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى إصابة نجم الفريق عمار حمدى قبل دقائق من مباراة زعيم الثغر، أمام وادى دجلة، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة 29 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ما دفع العميد حسام حسن لاستبعاده من اللقاء.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك، "خروج اللاعب عمار حمدى من قائمة مباراة اليوم أمام نادى وادى دجلة للإصابة".





وأعلن حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندري، وعبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق وادى دجلة، تشكيل الفريقين للمواجهة المرتقبة التى تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها على ملعب السلام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: السيد سالم، داميون لوى، صبرى رحيل، محمود رزق

خط الوسط: هشام صالح، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا

وفى الهجوم: فوزى الحناوى، عبد الغنى محمد.

فيما جاء تشكيل دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: يعقوبو، أحمد مجدي، محمد عبد العاطي، إيهاب المباركي

خط الوسط: أحمد سعيد، حسام عرفات، كريم الدبيس، أحد عاطف

وفى الهجوم: محمد هلال، وأحمد شريف.