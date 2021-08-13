شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحمد الجندى: إحساسنا لا يوصف بمشاهدة نجلى على منصة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر والد احمد الجندى الحاصل على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو، عن سعادته الكبيرة بتتويج نجله بالميدالية الأولمبية، مؤكدا أن إحساسه لا يوصف بمشاهدة أحمد على منصة التتويج فى طوكيو .

وأضاف والد أحمد الجندى فى تصريحات خاصة، أن نجله استعد جيدا للأولمبياد، وقال: وكنا نتوقع تتويجه بميدالية أولمبية، موضحا أنه سعيد بالاستقبال الاسطورى له فى مطار القاهرة بعد وصوله إلى مصر أمس .

وواصل أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى الحديث، كتابية التاريخ وحفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الخماسى بعدما توج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 بعد إنجازاته القوية التى حققها مع منتخب بلاده فى كل المشاركات، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ فى العالم، وكذلك الحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم فى الإبداع الرياضى.

ويعد أحمد الجندى بطلا فوق العادة، خاصة أنه لاعب يمتلك العديد من خبرات ومقومات تحقيق الإنجازات منذ مراحل الناشئين.

كما استطاع أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطنى للخماسى الحديث، التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

تُوّج الجندى فى عام 2018 بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، لينجح فى تحقيق ثلاثية تاريخية.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولى للخماسى مرتين على التوالى، وأدرج فى قائمة الشرف الوطنى المصرى لاسيما أن الجندى من مواليد القاهرة فهو من أسرة رياضية من الطراز الأول، حيث أن والده مارس التنس ووالدته كرة اليد.