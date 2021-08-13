شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عمر كمال عبد الواحد بعد اقترابه من الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عمر كمال عبد الواحد، صانع ألعاب النادى المصرى، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى نادى الزمالك، حيث عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة ودية مع نجم النادى البورسعيدى، من أجل إنهاء الاتفاق على انضمام اللاعب لصفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد للدورى، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الجاري.

عمر كمال عبد الواحد لعب هذا الموسم 32 مباراة من بينهم 29 مباراة فى الدورى و3 فى كأس مصر مسجلاً 12 هدفًا فى الدورى وهدف واحد فى كأس مصر، صانعًا 3 أهداف، وتبلغ القيمة التسويقية لصاحب الـ27 عامًا 800 ألف يورو.

بدأ عمر كمال عبد الواحد مسيرته الرياضية في نادي الشرطة خلال موسم 2013، وشارك معه في 47 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، بينما شارك مع النادى المصرى في 85 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى، فيما شارك عبد الواحد مع بيراميدز في 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

بلغ إجمالى مشاركات عمر كمال عبد الواحد فى الدورى المصرى حوالي 126 مباراة، سجل خلالهم 21 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه، خلال تمثيله لـ 3 أندية بالدورى العام.

وكان مسئولو الزمالك دخلوا فى مفاوضات جادة مع عمر كمال عبد الواحد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الحالية.