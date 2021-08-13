شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي.. استبعاد شريف وتواجد كهربا وعودة كوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمباراة إنبي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

من جهته كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تم منح وليد سليمان لاعب الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم، وذلك في إطار البرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له.

وقال طبيب الأهلى، «وليد سليمان شارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وتم منحه راحة سلبية من التدريبات اليوم».

وأوضح أبو عبلة أن وليد سليمان سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة إنبي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي المحدد المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.